Nikki Haley stopt: 'Nu aan Trump om Republikeinse stem te verdienen'

Nikki Haley stapt uit de race om de presidentskandidatuur voor de Republikeinse Partij. In een korte toespraak in Charleston, de grootste stad van haar thuisstaat South Carolina, bevestigde ze wat vanochtend al was gemeld door Amerikaanse media: ze staakt haar strijd tegen Donald Trump.

Ze wist de oud-president bij de voorverkiezingen alleen te verslaan in de hoofdstad Washington en gisteren, op 'Super Tuesday', in de staat Vermont. De overige veertien staten waar leden van de Republikeinse Partij hun kandidaat mochten aanwijzen, gingen allemaal naar Trump, die binnen de partij oppermachtig is.

Meestal scharen kandidaten die uit de verkiezingsstrijd stappen zich achter degene die vermoedelijk gaat winnen, maar hoewel Haley Trump feliciteerde en hem het beste wenste, liet ze een steunbetuiging achterwege.

Geharnaste uitspraken

In plaats daarvan riep ze hem op haar achterban, die grotendeels bestaat uit gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers, voor zich te winnen, in plaats van mensen van zich af te stoten. Trump is bij deze groepen met zijn geharnaste uitspraken en onvoorspelbare gedrag niet populair.

"Het is nu aan Trump om de stem te verdienen van degenen in en buiten onze partij die hem niet steunden", zei Haley. "Ik hoop dat hij dat doet. Politiek op zijn best is om mensen voor je te winnen, niet om ze weg te jagen. En onze conservatieve zaak heeft dringend meer mensen nodig."

Trump liet onlangs weten dat degenen die Haley financieel hebben gesteund niet welkom zijn in zijn kamp.

Laatst overgebleven

De 52-jarige Haley, oud-gouverneur van South Carolina en Trumps ambassadeur bij de VN toen hij president was, was de eerste die vorig jaar februari de handschoen opnam tegen Trump en zijn laatst overgebleven tegenstander. Nu ze ermee stopt, kan Trump zich helemaal concentreren op zijn strijd tegen de Democratische kandidaat, vrijwel zeker zittend president Biden.

Naar verwachting zal Trump nog deze maand de 1215 gedelegeerden achter zich hebben die nodig zijn voor de Republikeinse nominatie.