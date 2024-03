Bauhaus sprint naar overwinning in derde rit Tirreno-Adriatico

Nadat Samuele Zoccarato als laatste van de twee vroege vluchters op 22 kilometer van de streep was ingerekend, probeerde de formatie van EF Education de koers hard te maken.

Kopman Richard Carapaz van de Ecuadoriaanse ploeg sleurde het peloton over een colletje van 7 kilometer met een stijgingspercentage van 3,2 procent, maar bijna niemand hoefde te lossen.

Valpartij Philipsen

De finale van de wedstrijd liep gemeen omhoog, waardoor niet alle snelle renners vooraan zaten. Jasper Philipsen, de winnaar van de tweede etappe, was er wel, maar kwam in de laatste bocht voor de finish ten val.

Bauhaus (Bahrain-Victorious) had vervolgens in de slotmeters de grootste krachtsexplosie in huis.

De Spanjaard Juan Ayuso van AE Team Emirates, die afgelopen op de openingsdag de individuele tijdrit won, behield de leiderstrui.

Donderdag staat de vierde etappe van Tirreno-Adriatico op het programma, een rit over 207 kilometer van Arrone naar Giulianova.