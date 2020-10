Vrijwillige lockdown in Bathmen was 'beetje angstig, maar werkte wel'

Het dorp Bathmen bij Deventer wilde nieuwe beperkende maatregelen niet afwachten en ging begin deze maand vrijwillig in lockdown. Dat heeft volgens de burgemeester gewerkt: terwijl de coronacijfers landelijk opliepen, zagen ze in Bathmen de afgelopen weken juist minder besmettingen, en de gevallen die er waren kwamen van mensen die buiten het dorp werken. Andere plaatsen kijken nu met interesse naar de 'Bathmen-aanpak'.

De inwoners van het Overijsselse dorp zagen de afgelopen weken met enige regelmaat cameraploegen en fotografen rondlopen in 'het dorp in lockdown'. "Wel grappig, want er is niks te zien", zegt Annebritt Meijerhof van cafetaria De Brink. Het aangrenzende café van haar schoonouders ging eind september uit voorzorg dicht, vanwege het toen forse aantal coronabesmettingen in Bathmen. "Maar in onze cafetaria is het nu juist veel drukker."

Meijerhof was de afgelopen weken eigenlijk best blij met de duidelijke regels in het dorp, die inmiddels ook in de rest van het land gelden. "Het was moeilijker om bij te houden wat wel en niet mag in de periode dat alles weer een beetje losgelaten werd."

'Best ingrijpend'

In het bijna zesduizend inwoners tellende dorp werd dit voorjaar een verzorgingshuis hard getroffen door corona. Toen het aantal coronabesmettingen eind september opnieuw opliep tot zo'n 43 per dag, besloot burgemeester Ron König in gesprek te gaan met verenigingen en ondernemers in het dorp. Gezamenlijk werd tot de vrijwillige lockdown besloten. De sportvereniging legde alle activiteiten stil, optredens in zaal Braakhekke werden gecanceld, in de supermarkt moesten mondkapjes op en bewoners kregen een brief met de oproep zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk contacten aan te gaan.