Canada wil steun UNRWA hervatten, zullen andere landen volgen?

Na het bekend worden van het Canadese besluit vroegen journalisten de Australische premier Anthony Albanese, of ook Australië de steun aan UNRWA zal hervatten. Albanese was aanwezig op een speciale ASEAN-top, een bijeenkomst van Zuidoost-Aziatische landen, in Melbourne. Hij zei dat Australië de keuze om de financiering te stoppen in de nabije toekomst opnieuw zal beoordelen.

In de slotverklaring van de ASEAN-top staat dat de landen, samen met Australië, bezorgd zijn over de humanitaire situatie in Gaza. Ze roepen op tot direct en duurzaam staakt-het-vuren en de vrijlating van de gijzelaars en spreken hun steun uit voor de UNRWA. "We roepen op tot snelle, veilige en ongehinderde toegang tot humanitaire hulp voor iedereen in nood", schrijven de landen.

Nederland

Of Nederland de steun voor de hulporganisatie zal hervatten, is nog niet duidelijk. Buitenlandse Zaken laat weten dat er niets is veranderd aan het standpunt van Nederland over het intrekken van de steun aan UNRWA. Het ministerie wil eerst het volledige VN-onderzoek afwachten voordat het er een conclusie over trekt. Verder heeft Nederland geen tussentijds rapport ontvangen en kan daar dus niets over zeggen.