Historische stap dichtdraaien gaskraan eerder, niet 1 oktober maar 'zo snel mogelijk'

De Groningse gaskraan kan enkele maanden eerder, mogelijk al in april of mei, definitief gesloten worden. Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft dit in het debat over de definitieve sluiting gezegd. "Ik ben een groot voorstander van een snelle sluiting. De kans op een koude winterdag is ook niet meer groot", aldus de staatssecretaris.

De coalitiepartijen D66, CDA en CU en de oppositiepartijen SP en GroenLinks-PvdA dringen aan op definitieve sluiting per 1 mei of eerder. De Kamerleden denken dat er vanwege de naderende lente geen Gronings gas meer nodig is.

Tot nu toe ging het kabinet ervan uit dat de gaswinningslocaties in Groningen per 1 oktober met beton worden volgestort. Vijlbrief zegt dat deze datum is gekozen omdat deze het begin is van een "gasjaar".

Eerste Kamer

Vijlbrief is voor een snelle sluiting, maar de Tweede en Eerste Kamer moeten er nog wel mee instemmen. De Tweede Kamer stemt er volgende week over, en de Eerste Kamer is al gevraagd de betreffende wet zo snel mogelijk op de agenda te zetten.

In de Tweede Kamer is zeer brede steun voor beëindiging van de gaswinning. "Een historische stap", constateerde SP-Kamerlid Beckerman in het debat over de beëindiging van de gaswinning in Groningen. "Het is een eerste stap op weg naar het eerherstel van Groningen", aldus CU-leider Bikker.

Leegpompen

Er is jaren bepleit de gaswinning te verlagen vanwege de veiligheid van de bewoners van het door aardbevingen geteisterde gebied. De aardbevingen worden veroorzaakt door het leegpompen van de gasvelden en leiden al tientallen jaren tot grote schade aan huizen en boerderijen.

Veel partijen in de Kamer zijn dus zeer tevreden met de definitieve sluiting, maar ze maken zich nog wel zorgen over de afhandeling van de schade aan de huizen en het beloofde eerherstel. "Het stoppen van de gaswinning is nog wel de gemakkelijkste hobbel die genomen moet worden in het pad naar eerherstel van de Groninger", aldus Bikker.

Vijlbrief spreekt over een "morele plicht" tegenover de Groningers.