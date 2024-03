Productie Duvel, La Chouffe en De Koninck ligt stil na cyberaanval

Brouwerij Duvel Moortgat in het Belgische Breendonk is vannacht getroffen door een cyberaanval. Om veiligheidsreden heeft het bedrijf besloten om de productie van alle bieren stil te leggen. Dat bevestigt Duvel Moortgat aan verschillende Belgische media.

In Breendonk worden naast Duvel-bieren ook Vedett- en Maredsous-bieren gebrouwen. Daarnaast heeft Duvel brouwerijen in Oudenaarde (Liefmans), Antwerpen (De Koninck) en Achouffe (La Chouffe).

De cyberaanval werd vannacht rond 01.30 uur opgemerkt. Bij dit soort incidenten gaat er een alarm af, zegt Ellen Aarts van de brouwerij tegen VRT Nieuws. "Onze IT-afdeling heeft meteen ingegrepen en is op dit moment nog bezig om alles in kaart te brengen. Ze zoekt zo snel mogelijk naar een oplossing." Het gaat volgens Aarts om een ransomware-aanval met als doel om losgeld te krijgen.

Het is nog onduidelijk wanneer de productie kan worden hervat, maar paniek onder bierliefhebbers is niet nodig, zegt Aarts. "In de tussentijd is er zeker voldoende voorraad. Duvel-drinkers hoeven zich dus geen zorgen te maken."