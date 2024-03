Rotterdam probeert overlast dakloze EU-migranten aan te pakken met opvanglocatie

Rotterdam opent een jaar lang een speciale 24-uurs opvanglocatie voor dakloze EU-migranten. Die opvang moet helpen om de toegenomen overlast van een bepaalde groep daklozen tegen te gaan.

Deze groep slaapt in portieken van woningen, gebruikt drugs en doet de behoefte op straat. "Ik krijg van Rotterdammers in het Oude Westen en rondom de Mauritsweg foto's en video's te zien van de overlast van dak- en thuislozen", zegt wethouder Ronald Buijt. "Die beelden zijn hemeltergend. Ik wil dat die overlast stopt."

Buijt zegt dat de gemeente Rotterdam met het 'actieplan buitenslapers' de overlastgevers gaat helpen hun leven weer op orde te krijgen. Verslaafden krijgen hulp om af te kicken en worden als het kan weer naar werk begeleid. "Blijf je problemen maken, dan zetten we in op terugkeer naar het land van herkomst. Zo wil ik duidelijk maken: in Rotterdam is geen plek voor mensen die alleen maar problemen en overlast veroorzaken", zegt Buijt.

De tijdelijke opvanglocatie met 60 plekken is bedoeld voor de zogenoemde niet-rechthebbende daklozen uit de EU. Zij hebben normaal geen recht op opvang. Ze mogen daar 6 tot 8 weken blijven.

In Rotterdam geldt, net als in veel andere gemeenten in Nederland, een winterregeling voor dak- en thuislozen. Een extra opvang gaat open als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt daalt. Ook mensen uit bijvoorbeeld Polen die geen recht hebben op reguliere opvang kunnen in deze winteropvang terecht.

Maar niet iedereen wil gebruikmaken van de opvang. Hierdoor kon het gebeuren dat een 32-jarige Poolse man begin vorig jaar dood werd aangetroffen in een tentje bij het Kralingse Bos: