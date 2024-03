Van 't Schip rekent niet op Berghuis tegen Aston Villa: 'Lastige blessure'

Middenvelder Jordan Henderson, die op de persconferentie naast Van 't Schip had plaatsgenomen, zegt veel waardering te hebben voor het voetbal van Aston Villa en met name voor trainer Unai Emery.

"Ik ben fan van hem", aldus Henderson. "Aston Villa is een heel goed team, misschien zijn ze wel een van de beste teams in Europa dit seizoen."

"We zullen compact moeten spelen en weinig kansen moeten weggeven. Het wordt een test voor ons, maar we kijken ernaar uit om ons met de beste spelers van Europa te meten."

Van 't Schip zag dat Aston Villa, dat zich als groepswinnaar direct voor de achtste finales heeft geplaatst, op verschillende manieren kan voetballen. "Het is heel degelijk hoe ze spelen. Ze kunnen op balbezit spelen, maar als een tegenstander drukzet, kunnen ze ook de lange bal spelen."

'Let op Watkins'

Henderson speelde in zijn loopbaan 22 keer tegen Aston Villa en kent de ploeg uit Birmingham goed. De Engelsman zegt met name op zijn hoede te zijn voor spits Ollie Watkins, die dit seizoen al zestien keer scoorde in de Premier League.

"Ollie is een buitengewone speler die alles heeft. Hij is sterk, maar ook gevaarlijk in de diepte. Hij werkt hard en is een echte professional."