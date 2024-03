Vanavond op tv: Kabinet wil vertrek ASML voorkomen • De stem van Europa

Kabinet wil vertrek ASML voorkomen

Het demissionaire kabinet werkt volgens De Telegraaf in het diepste geheim aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML (deels) uit Nederland vertrekt. Ingewijden melden dat er een speciale operatie onder de naam 'Beethoven' is opgetuigd die de fabrikant van chipmachines hier moet houden. In januari sprak vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Wennink zijn zorgen uit over het Nederlandse vestigingsklimaat.