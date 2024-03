Nikki Haley stapt uit race voor presidentskandidatuur, melden media VS

Nikki Haley stapt uit de race om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen, melden Amerikaanse media. Haley's kansen waren na gisteren flink geslonken. Haar tegenstander Donald Trump werd de grote winnaar van Super Tuesday, traditioneel de belangrijkste dag in de Amerikaanse voorverkiezingen.

Daarmee is de weg vrij voor een nieuwe tweestrijd tussen Trump en Biden. De laatste won tot nu toe ook met gemak in vrijwel alle staten waar Democratische voorverkiezingen zijn gehouden.

De 52-jarige Haley houdt om 16.00 uur (Nederlandse tijd) een toespraak in Charleston, South Carolina. Daarin zal ze het naar verwachting officieel bekendmaken.

Geen vicepresident

Een paar maanden geleden zat Haley in peilingen nog in de lift, maar de kans dat ze Trump zou verslaan werd al langer als heel klein ingeschat. De enige plekken waar Haley won zijn in de staat Vermont en in de hoofdstad Washington. Haley stond al langer onder druk van partijleden om de handdoek in de ring te gooien.

De strijd tussen Trump en Haley verliep dikwijls hard. Zo suggereerde de oud-president dat Haley meer Democraat is. Ook haalde hij de Indiase afkomst van Haley vaak aan, door haar andere voornaam te benadrukken: Nimarata. De ouders van Haley komen oorspronkelijk uit India.

Ze sloeg terug door Trumps mentale gesteldheid in twijfel te trekken. Ook uitte ze haar twijfels bij zijn betrouwbaarheid en zei ze dat hij chaos brengt. Eerder heeft ze gezegd dat ze onder Trump absoluut geen vicepresident wil worden. "Ik wil niemands vicepresident worden."

Haley was van 2011 tot 2017 gouverneur van de staat South Carolina. Daarna werd ze, onder Trump, ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties.