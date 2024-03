Van der Burg denkt na over beroep sobere opvanglocaties

Demissionair staatssecretaris Van der Burg beslist deze week of hij in hoger beroep gaat tegen een rechterlijke uitspraak over asielzoekers. Van der Burg wil graag asielzoekers die weinig kans maken op asiel in een 'PBL' (sobere opvanglocatie) zetten.

Deze groep veroorzaakt vaak relatief veel overlast. Maar na een vonnis van de rechtbank van vorige week is het plaatsen van asielzoekers in een PBL voorlopig in de 'pauzestand' gezet.

Twee keer een uur per dag uit locatie

Vorige week gaf de rechtbank in Den Haag een Algerijnse asielzoeker gelijk die protesteerde tegen zijn plaatsing in de PBL in Ter Apel. Die bestaat uit kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Eromheen staan hekken, waardoor de PBL is afgesloten van de rest van de locatie.

Er geldt een verplicht dag- en avondprogramma en de asielzoekers mogen de locatie twee keer een uur per dag verlaten. Volgens de rechtbank is hier sprake van een zo grote beperking van de vrijheid dat dat goed moet worden geregeld. "En dat is hier niet gebeurd." De rechtbank vernietigde de plaatsing van de Algerijn in de PBL.

Tegenvaller voor Van der Burg

Voor Van der Burg is de uitspraak een fikse tegenvaller. In een brief aan de Kamer verdedigde hij de PBL's laatst nog. Hij schreef dat plaatsing in PBL's geen vrijheidsbeperkende maatregel is en dat deze groep zo snel mogelijk uitsluitsel moet krijgen over een aanvraag. Hij wilde zich "onvermoeid blijven inzetten voor het inrichten van PBL's in meer gemeenten". De staatssecretaris wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor asielzoekers met een kansarme aanvraag.

Het ministerie, de IND en het COA zeggen nu dat ze de uitspraak van de rechter uitvoeren, en dat dus voorlopig geen asielzoekers in PBL's worden geplaatst, maar Van der Burg denkt nog na over hoger beroep.