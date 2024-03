Bijna vijf jaar cel geëist tegen Real Madrid-trainer Ancelotti wegens belastingfraude

Tegen Carlo Ancelotti is een celstraf van vier jaar en negen maanden geëist. De 64-jarige Italiaanse coach van Real Madrid wordt beschuldigd van het niet doorgeven van een deel van zijn in 2014 en 2015 verworven inkomsten.

Volgens de Spaanse aanklager heeft Ancelotti een miljoen euro aan inkomsten uit portretrechten niet op de juiste manier opgegeven aan de belasting.

Het Openbaar Ministerie in Spanje spande de zaak vorig jaar juli al aan, maar er is nog geen zittingsdatum ingepland.

Ancelotti was van 2013 tot 2015 al werkzaam bij Real en keerde er drie jaar geleden terug. Op dit moment is hij met de Spaanse topclub koploper in La Liga. Vanavond treft de club RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League.

Eerdere zaken

De Spaanse autoriteiten hebben in het recente verleden vaker rechtszaken aangespannen tegen grote sterren uit de voetbalwereld. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Diego Costa kwamen er met het betalen van een flinke boete van af.

In Spanje hoeven veroordeelden zonder strafblad in veel gevallen niet de gevangenis in als de straf twee jaar of minder is.