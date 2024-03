WNL-baas Bert Huisjes legt werk tijdelijk neer na meldingen angstcultuur

WNL-omroepbaas Bert Huisjes legt zijn werk met onmiddellijke ingang tijdelijk neer. Dat schrijft hij in een interne mail, die de NOS heeft ingezien. De raad van toezicht zegt dat zij dit besluit hebben genomen in overleg met Huisjes.

Het besluit komt na berichtgeving in het AD over een angstcultuur bij WNL, die met name door Huisjes zou zijn veroorzaakt. De omroepbaas schrijft in zijn mail dat hij "ruimte wil maken voor een onafhankelijk onderzoek naar feiten en omstandigheden rond verwijten die WNL en mijn functioneren betreffen. Door mij en de omroep zijn bij de opbouw van WNL fouten gemaakt, het had anders gekund en gemoeten. Daardoor zijn mensen in de knel geraakt - dat betreur ik ten zeerste. De kritiek heeft mij geraakt en trek ik me aan."

De raad van toezicht bevestigt dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt "waarbij de meldingen, feiten en omstandigheden serieus en zorgvuldig worden onderzocht". Huisjes maakt zich sinds zijn aantreden als bestuurder en hoofdredacteur in 2011 stelselmatig schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie, meldden de betrokkenen aan het AD.

De krant kwam tot die conclusie na gesprekken met 25 betrokkenen in de periode 2011 tot heden. Onder hen waren tien oud-presentatoren van WNL, onder wie Eva Jinek, Roos Moggré, Leonie ter Braak en Merel Westrik.

'Vergiftigd nest'

De ex-werknemers spraken tegen het AD over WNL als een "vergiftigd nest" en zeggen dat de omroepbaas onder de werknemers bekendstond als 'Bertlusconi' en 'Angry Bert'. Ook zou hij zich vaak op een 'dwingende' manier hebben bemoeid met de inhoud van programma's van WNL.

De raad van toezicht van de omroep zei in een reactie op dat artikel achter Huisjes te staan en zich "gelukkig te prijzen" met de hoofdredacteur. Dat leidde weer tot scherpe kritiek, ook van regeringscommissaris Mariëtte Hamer. "Alle dingen die naar buiten komen stonden ook in dat rapport van Van Rijn, al die voorbeelden en aantallen staan er in", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik was nogal verbaasd door de reactie van de raad van toezicht."