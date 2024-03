Presidentsverkiezingen Venezuela in juli, maanden eerder dan verwacht

De Venezolaanse presidentsverkiezingen worden gehouden op 28 juli dit jaar. Dat melden Venezolaanse autoriteiten. De huidige president, Nicolás Maduro, en de oppositiepartijen spraken vorig jaar af om in de tweede helft van 2024 nieuwe verkiezingen te houden, maar dat gebeurt maanden eerder dan verwacht.

Bij de aankomende verkiezingen zullen ook internationale waarnemers aanwezig zijn. Zij moeten erop toezien dat de stemming eerlijk zal verlopen. Bij de afgelopen verkiezingen werd vastgesteld dat deze niet eerlijk waren.

Oneerlijk

Maduro, die inmiddels 11 jaar aan de macht is, werd in 2018 herkozen als president. Maar die verkiezingen worden internationaal en door Venezolaanse oppositiepartijen beschouwd als oneerlijk. Als gevolg van de uitslag legden onder andere de Verenigde Staten en de Europese Unie zware sancties op aan het land. Vorig jaar versoepelde de VS de sancties, omdat er was afgesproken om eerlijke en nieuwe verkiezingen te houden, maar ook nu is er opnieuw kritiek.

Tot 25 maart kunnen mensen zich als presidentskandidaat registreren, maar oppositieleider María Corina Machado, Maduro's grootste tegenstander, mag niet meedoen. Ze wordt verdacht van corruptie en daarom werd ze door de autoriteiten uitgesloten van politieke functies.

Machado bestrijdt de aantijgingen en voert nog steeds campagne als presidentskandidaat. Het Venezolaanse Hooggerechtshof besloot recentelijk dat Machado in de aankomende verkiezingen niet verkiesbaar mag zijn. De VN, EU en VS veroordeelden het besluit van het hof en de VS dreigde de sancties tegen het land weer op te voeren.

Mensenrechtenschendingen

De regering van Venezuela maakt zich sinds 2014 schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen, vinden onder andere de VN en mensenrechtenorganisaties. De oppositie en betogers die tegen de regering protesteren zijn daarvan belangrijke slachtoffers.

Recent raakte de 57-jarige Venezolaanse mensenrechtenactivist Rocío San Miguel vermist. Zij werd in februari aangehouden door de autoriteiten en is sindsdien nergens meer te bekennen. Volgens de procureur-generaal, Tarek William Saab, zou San Miguel betrokken zijn bij een moordcomplot tegen president Maduro en andere toppolitici. Maar die beschuldigingen zijn niet goed onderzocht, zeggen mensenrechtenorganisaties.