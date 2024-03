Besluit aansluiten A15 op A12 weer uitgesteld, nog vragen over stikstof

De beslissing over de aansluiting van de A15 op de A12 bij Arnhem is opnieuw uitgesteld. De Raad van State oordeelt dat demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nog extra moet onderbouwen hoe de stikstofuitstoot van het nieuwe snelwegdeel zal worden gecompenseerd. Daarvoor krijgt hij een half jaar.

Over de A15 rijdt veel vrachtverkeer vanaf Rotterdam richting Duitsland en Oost-Europa. De snelweg stopt bij Ressen in Gelderland. Vanaf daar moet verkeer omrijden via Arnhem naar de A12. Al tientallen jaren bestaat het plan om de snelweg bij Ressen door te trekken, en tussen Duiven en Zevenaar aan te sluiten op de A12.

Het is de derde keer dat de Raad van State een uitspraak doet over dit infrastructuurproject, waarin vooral stikstofuitstoot een struikelblok is. Het nieuwe stuk snelweg zal namelijk worden aangelegd door natuurgebieden. Voor het aansluiten van de A15 op de A12 zullen zes agrarische bedrijven stoppen. De stikstofwinst die dat oplevert, zou de stikstofuitstoot van het nieuwe stuk A15 moeten opvangen.

Maar of dit zogenoemde 'extern salderen' volstaat, is nu nog onduidelijk, oordeelt de Raad van State. Eerst moet duidelijk zijn hoe de Natura 2000-gebieden ervoor staan, en of er eventueel andere maatregelen nodig zijn. "Het stikstofonderzoek bevat op dit moment nog te weinig informatie om dit voor zeven Gelderse natuurgebieden te kunnen vaststellen."