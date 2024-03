Man die vader en huisvriend doodstak in Italië ontoerekeningsvatbaar verklaard

De 21-jarige Nederlander die in Italië zijn vader en een huisvriend doodde krijgt geen straf. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en wordt als "sociaal gevaarlijk" beschouwd.

Sacha C. is de afgelopen maanden door Italiaanse gedragsdeskundigen onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat hij vanuit een waangedachte handelde. Daarom wordt geadviseerd om de Nederlander vrij te laten en hem verplicht te laten opnemen in een psychiatrische kliniek waarmee een eind komt aan de strafzaak. Het Italiaanse Openbaar Ministerie gaat hierin mee.

C. stak afgelopen augustus tijdens een vakantie de 60-jarige huisarts Lambertus ter Horst en zijn 65-jarige vader Chain-Fa dood. Zijn vader en hij verbleven in het huis van de huisvriend in het stadje Montaldo di Montovì, tientallen kilometers onder Turijn.

Tijdens die vakantie was ruzie ontstaan waarbij de man zijn vader aanviel met een mes. De eigenaar van het huis kwam tussenbeide en raakte daarbij zwaargewond. Hij is in het ziekenhuis in Turijn overleden.

Na zijn daad was C. dagenlang op de vlucht. De man hield zich op in een nabijgelegen bosgebied. Hij werd in verwarde toestand aangetroffen.