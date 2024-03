Deloitte gaat als eerste grote accountantskantoor kunstmatige intelligentie (AI) inzetten voor vrijwel alle wettelijke controles. Het gaat dan bijvoorbeeld om jaarverslagen van bedrijven en organisaties die door een accountant goedgekeurd moeten worden. Het FD schrijft er vandaag over.

Het gaat om een hulpmiddel waar de accountants van Deloitte eind dit jaar gebruik van kunnen maken. Het is een taalkundig model gebaseerd op ChatGPT dat toetst of een jaarrekening voldoet aan de boekhoudkundige regels. Als dat niet het geval is, geeft het aan waar het aan ontbreekt.

Van de vier grote accountantskantoren is Deloitte volgens het FD het verst gevorderd met de inzet van AI. Ook KPMG, PwC en EY experimenteren ermee of passen het op kleinere schaal toe.

Nieuwe regels

Het hoofd van de accountants bij Deloitte, Gera Hamer, zegt niet te kunnen inschatten hoeveel mensenwerk zal verdwijnen door de inzet van AI. "Voorlopig zien we het werk van accountants alleen maar toenemen door nieuwe regels, onder meer op het vlak van duurzaamheid waarover bedrijven moeten rapporteren."

AI neemt daarbij de accountant het saaie werk grotendeels uit handen, zegt Hamer. "Het wordt interessanter. Oordeelvorming en het contact met de klanten blijft mensenwerk."