Judoka Verhagen vist op eerste grote toernooi in maanden naast het podium

Sanne Verhagen is naast het podium geëindigd bij het grandslamtoernooi in Boedapest. De Brabantse was in de klasse onder 57 kilogram in de strijd om de bronzen medaille niet tegen Hedvig Karakas opgewassen en eindigde als vijfde. De Hongaarse won op ippon.

De 28-jarige Verhagen won eerder van de Oekraïense Alla Radtsjenko, die niet op de mat verscheen. Later ging de Sloveense Kaja Kajser ten onder op straffen. In de derde ronde werd Verhagen door Telma Monteiro naar de herkansingen verwezen. In een grondgevecht won de Portugese met een armklem.

Het optreden van Naomi van Krevel in de klasse onder 52 kilogram in Boedapest bleef beperkt tot een ronde. De Servische Nedezda Petrovic was met ippon te sterk. Geke van den Berg, Karen Stevenson en Natascha Ausma komen later dit weekeinde nog in actie.

Vijf vrouwen, acht mannen

Het grandslamtoernooi is het eerste grote judotoernooi in acht maanden. De Nederlandse delegatie bestaat uit vijf vrouwen en acht mannen.