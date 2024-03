Dafne Schippers is aangesteld als toernooidirecteur van de EK indooratletiek van volgend jaar in Apeldoorn. De voormalig atlete, die in september afscheid nam van de topsport, gaat zich bezig houden met de organisatie van het toernooi dat van 6 tot en met 9 maart 2025 op het programma staat.

Derde keer in Nederland

Het is na Rotterdam in 1973 en Den Haag in 1989 de derde keer dat de EK indoor in Nederland worden gehouden.

Alleen in 1989 werd er door Nederland eremetaal behaald. Zo won Nelli Cooman goud op de 60 meter sprint, Elly van Hulst goud op de 3.000 meter en veroverde Emiel Mellaard goud bij het verspringen. In totaal pakte de Nederlandse ploeg zes medailles.