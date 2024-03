Calvin Klein-poster van FKA Twigs toch niet 'seksueel expliciet'

De foto van FKA Twigs, haar echte naam is Tahliah Debrett Barnett, maakte deel uit van een campagne waar ook Kendall Jenner aan meewerkte. Haar foto's gingen niet in de ban. Daarnaast wezen critici naar een onderbroekencampagne met acteur Jeremy Allen White die rond ongeveer dezelfde tijd uitkwam.

"De uitdaging was dat als FKA Twigs geobjectiveerd werd, dat dat met Jeremy Allen White ook zeker het geval was?", zegt de ASA daarover. Maar hierover kreeg de waakhond geen klachten. Wel werden de afbeeldingen van White meegenomen bij het opnieuw beoordelen van de FKA Twigs-poster. "En onze mening is dat het onwaarschijnlijk is dat de Jeremy Allen White-advertenties onze regels zouden hebben overtreden", klinkt het.

De ASA zegt ten slotte "niet doof" te zijn voor het commentaar op de besluitvorming. "Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat mensen denken en te zeggen hebben. En we zijn niet bang om ons eigen denken ter discussie te stellen en onze beslissingen aan te passen als we denken dat we het bij het verkeerde eind hebben."