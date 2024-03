Werkende Oekraïënse vluchtelingen moeten binnenkort maximaal bijna 350 euro aan eigen bijdrage gaan betalen. Het gaat om 105 euro voor water, gas en elektra en 242 euro voor mensen die geen 'eetgeld' krijgen, maar catering op locatie.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg schrijft aan de Tweede Kamer dat hij voor een "eenvoudig en uitlegbaar model" kiest, omdat de regels zo uniform mogelijk moeten kunnen worden uitgevoerd.

Ook Kamer kwam met voorstellen

De staatssecretaris had eerder ook gezegd dat Oekraïners gekort moeten kunnen worden als ze een baan hebben. Vorige week sprak de Kamer erover en die kwam ook met eigen voorstellen. Van der Burg zei toen dat hij die voorstellen niet nodig had en dat hij zelf plannen zou uitwerken. Achtergrond van de voorstellen is dat het vrij algemeen als redelijk wordt ervaren als gevluchte Oekraïners die hier aan het werk zijn niet te veel financiële steun krijgen.

In het debat kwam vorige week ook aan de orde of werkende Oekraïners ook huur moeten gaan betalen. Van der Burg schrijft daarover dat dit diverse vraagstukken met zich meebrengt (bijvoorbeeld dat vragen van een bijdrage aan de huur mogelijk tot huurbescherming kan leiden).

Daarom wil hij nu eerst bekijken of er huur kan worden gevraagd voor bijvoorbeeld flexwoningen en hij wil daar proeven mee gaan doen.

Een plicht voor Oekraïners om zich te verzekeren via de Zorgverzekeringswet komt er niet.