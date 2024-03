Onderzoek: immuunsysteem van man met 134 coronavaccinaties werkt goed

Het immuunsysteem van een Duitser die zich minstens 134 keer liet vaccineren tegen corona functioneert net zo goed als dat van mensen die de gebruikelijke drie injecties kregen. Dat concluderen onderzoekers van de Friedrich-Alexander Universiteit in Erlangen en Neurenberg, die bloedmonsters van de 62-jarige man onderzochten.

Vooraf dachten sommige wetenschappers dat de immuuncellen bij zo'n groot aantal vaccinaties minder effectief zouden worden omdat ze aan de lichaamsvreemde stoffen gewend waren geraakt. Dat is dus niet het geval.

De Duitser zegt dat hij zich om persoonlijke redenen zo vaak liet inenten. Zelf spreekt hij van 217 vaccinaties. Van 134 inentingen is er een officiële bevestiging. Eerder werd de man ervan verdacht dat hij de vaccinatiebewijzen doorverkocht aan mensen die zich niet wilden laten vaccineren, maar wel een bewijs wilden.

"We hoorden over zijn zaak via krantenartikelen", zegt onderzoeker Kilian Schober. "We hebben toen contact met hem opgenomen en hem uitgenodigd om verschillende tests in Erlangen te ondergaan. Hij was erg geïnteresseerd."

Actieve antilichamen

De man had in de afgelopen jaren verschillende bloedonderzoeken ondergaan, die de wetenschappers bekeken. Ook gaven zij de man nog een vaccinatie, waarna zij opnieuw bloed afnamen om te bestuderen.

De onderzoekers zagen dat immuuncellen van de Duitser net zo effectief waren als bij mensen die drie vaccinaties hadden gehad. Sommige immuuncellen en antilichamen tegen corona waren zelfs in hogere concentraties aanwezig bij de man. "Al met al hebben we geen enkele indicatie gevonden voor een zwakkere immuunrespons, integendeel", zegt onderzoeker Katharina Kocher.

Maar de wetenschappers benadrukken dat zij slechts één individu hebben onderzocht. Op basis van de resultaten kunnen dan ook geen aanbevelingen worden gedaan over het gewenste aantal vaccinaties voor een breed publiek. Drie injecties blijft "de voorkeursaanpak", aldus de onderzoekers. "Er zijn geen aanwijzingen dat er meer vaccins nodig zijn."