Kabinet werkt aan plan om vertrek ASML uit Nederland te voorkomen

Het demissionaire kabinet werkt volgens De Telegraaf in het diepste geheim aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML (deels) uit Nederland vertrekt. Ingewijden melden aan de krant dat er een speciale operatie onder de naam 'Beethoven' is opgetuigd om de fabrikant van chipmachines hier te houden.

Bronnen in Den Haag bevestigen dat verschillende departementen samen nadenken over de positie van ASML. Het gaat dan om Economische Zaken, Buitenlandse Handel en Financiën. Premier Rutte zou zich er ook persoonlijk mee bemoeien.

ASML heeft signalen afgegeven dat het zich zorgen maakt over het gebrek aan woningen in Nederland, maar ook over het afbouwen van een belastingvoordeel voor kennismigranten. De expats zijn daardoor moeilijker te krijgen, terwijl het bedrijf er sterk van afhankelijk is. Het zou inmiddels zelfs overwegen om buiten Nederland uit te breiden of bedrijfsonderdelen naar een ander land in Europa of Azië te verhuizen.

ASML wil niet reageren op het bericht in De Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt alleen dat het kabinet "in het belang van de Nederlandse samenleving, de economie en de werkgelegenheid" sowieso regelmatig contact heeft met bedrijven, maar wil verder niet ingaan op individuele bedrijven.

Veldhoven

Het hoofdkantoor van ASML is gevestigd in Veldhoven, bij Eindhoven. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 42.000 medewerkers, van wie meer dan helft in Nederland werkt. Van hen komt 40 procent uit het buitenland.

In januari sprak vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Wennink zijn zorgen uit over het Nederlandse vestigingsklimaat: "Je ziet allerlei bewegingen langskomen die het voor internationaal opererende bedrijven die bijvoorbeeld internationaal talent nodig hebben, moeilijker maken om in Nederland zaken te gaan doen." Dat betekent niet dat er vergevorderde plannen zijn om uit Nederland te vertrekken.