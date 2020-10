SC Cambuur officieus periodekampioen, FC Volendam en Jong Ajax halen uit

Koploper van de eerste divisie SC Cambuur heeft zijn voorsprong op nummer twee NAC Breda vergroot. De Leeuwarders kenden met een 3-0 winst een eenvoudige avond tegen Roda JC en zagen concurrent NAC met 2-0 onderuit gaan tegen Almere City. Dankzij die nederlaag gaan Almere City en De Graafschap over de Bredase ploeg heen.

Cambuur leek ook de eerste periodetitel van het seizoen veilig te stellen, maar doordat De Graafschap in de slotseconden wist te winnen van Jong PSV moet de ploeg nog even wachten. Al hoeft Cambuur zich over de periodetitel geen zorgen te maken. Alleen als De Graafschap een inhaalduel tegen NAC met achttien doelpunten verschil wint, gaat de ploeg de koploper voorbij.

Tegen Roda JC waren topscorer Robert Mühren, Giovanni Korte en Jarchinio Antonia verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. Voor Mühren was het alweer zijn achtste competitietreffer in evenzoveel duels.

Seuntjens reddende engel

Ralf Seuntjens was bij De Graafschap de reddende engel. Tegen Jong PSV zag hij zijn ploeg vlak voor rust via Dennis Vos op achterstand komen, met een penalty repareerde hij binnen twee minuten eigenhandig de schade. Diep in de blessuretijd bezorgde Seuntjens zijn ploeg drie punten door de winnende 2-1 te maken.

NAC, tot vorig weekend nog ongeslagen, leed zijn tweede nederlaag van dit seizoen. Op slag van rust kopte Elias Sørensen raak uit een voorzet van Damon Mirani. Tien minuten voor tijd zorgde Faris Hammouti voor de 2-0.