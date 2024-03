Rotonde zat marathonloopster Deelstra dwars: 'Had in Parijs willen stoppen'

Pas na haar studie begon ze met serieus trainen, onder begeleiding van voormalig atleet Bram Wassenaar. "Ik was 21 toen ik me bij hem meldde. Hij vroeg naar mijn trainingservaring. Die had ik nauwelijks. Hij maakte een plan en zei dat ik er op mijn 27ste klaar voor zou zijn. Dat plan heb ik gevolgd en op mijn 27ste zei ik: 'Nu is het tijd!'."

Deelstra behaalde NK-goud op de marathon (2013), de halve marathon (2012 en 2018), de steeplechase (2007 en 2010) en de lange cross (2017, 2018). In 2015 werd Deelstra vijfde in de prestigieuze marathon van Berlijn in 2.26.46, destijds goed voor de vierde Nederlandse tijd.

Zonder wandelen top tien

Maar het summum moest en zou er komen op het hoogste podium. Bij haar eerste olympische deelname werd ze bevangen door de hitte van Rio de Janeiro. Drie jaar geleden lukte het in Tokio ook niet. Pijn dwong Deelstra meermaals te stoppen of te wandelen. Ze eindigde met pijn en moeite als 44ste, maar op haar eigen klokje zag ze hoe goed ze had kunnen lopen.

"Zoals hardlopers dat vaak doen zette ik mijn klokje stil als ik stil stond of wandelde. Als ik door had kunnen lopen, was ik ruimschoots binnen de top tien geëindigd."