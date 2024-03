Wekdienst 6/3: Raad van State beslist over A15 • Kamerdebat gasveld Groningen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Raad van State bepaalt voor de derde keer sinds 2017 of de doortrekking van de snelweg A15 naar de A12 in de buurt van Arnhem door kan gaan. Stikstofuitstoot is het grootste struikelblok. Het besluit van de hoogste bestuursrechter is ook van belang voor andere bouwprojecten in het land.

De Tweede Kamer debatteert over de sluiting van het gasveld in Groningen. Het dichtgooien van de gasput moet bij wet worden vastgelegd. Als dat doorgaat, wordt er geen gas meer opgepompt in Groningen, ook niet bij een koude winter.

In het Verenigd Koninkrijk is het 'spring budget day', de Britse Prinsjesdag. De dag die de zittende regering aangrijpt om de bevolking te paaien met een financiële meevaller.

Wat heb je gemist?

Donald Trump en Joe Biden zijn zoals verwacht de grote winnaars geworden van Super Tuesday, traditioneel de belangrijkste dag in de Amerikaanse voorverkiezingen. Daardoor lijken de twee het net als vier jaar geleden weer tegen elkaar op te nemen bij de presidentsverkiezingen.

Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn nog enige overgebleven rivaal bij de Republikeinen, Nikki Haley. Biden verloor alleen in het overzeese gebied Amerikaans-Samoa.

In een toespraak reageerde Trump tevreden en hij noemde Biden "de slechtste president ooit". Biden liet op zijn beurt via sociale media weten dat Trump de VS "achteruitgang zal bezorgen."