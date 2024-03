Janssen gebruikt ijshockey in herstel van hersentumor: 'Sport blaast mijn hoofd leeg'

Eind januari 2023 voelde Janssen zich op zijn werk bij een communicatiebureau niet goed. Hij kreeg een epileptische aanval en kwam weer bij kennis in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Na twee dagen intensief onderzoek bleek Janssen een hersentumor te hebben.

"Dan staat je hele wereld volledig op zijn kop", blikt Janssen terug. "In het UMC in Groningen ben ik geopereerd. Gelukkig is dat allemaal goed verlopen. Maar nadat de tumor op kweek was gezet, konden de artsen niet aangeven of die goed- of kwaadaardig was. Dat betekende dat ik ook nog een bestralingstraject in moest gaan."

Janssen vertelt zijn verhaal met zijn twee zoontjes Zael (6) en Yonah (3) op schoot. "Ze hadden wel door dat papa constant op bed moest liggen of naar het ziekenhuis moest, maar ze waren nog te jong om te begrijpen wat er aan de hand was. Eigenlijk is dat wel fijn."

Drukkend gevoel

Janssen zag tijdens de revalidatie zijn wereld kleiner worden. "Je wilt je kinderen weer kunnen voorlezen, dat soort kleine dingen. Na de operatie kon ik eerst nog wel lezen, maar die en andere functies vielen later volledig weg. Dan zit je thuis, brengt de kinderen naar bed en gaat dan zelf naar bed. Dan lig je daar en denk je: wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan?"

Slapen ging in die periode slecht, Janssen had een drukkend gevoel op zijn hoofd. "Je bent gewoon echt bezig met herstellen. Ik merkte dat mijn hoofd heel erg vol zat."

Gelukkig had hij zijn stick en ijshockeyschaatsen nog. "Door weer te gaan trainen kwam ik erachter dat sport helpt, dat het je hoofd weer leeg maakt zodat dat je weer goede nachten kan draaien. Sport zorgt ervoor dat mijn hoofd wordt leeggeblazen."