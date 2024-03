Minder WOZ-bezwaren verwacht door lagere stijging en nieuwe regels

Sommige bureaus vragen nu vooraf rond de 50 euro voor het maken van bezwaar, ziet de Waarderingskamer. "Businessmodellen zijn aan het veranderen", zegt Kathmann. "Bureaus kijken hoe ze processen kunnen automatiseren. Zo hopen ze er toch nog een boterham aan te verdienen." Ook ziet hij dat bedrijven stoppen. "Die vinden deze markt niet meer interessant."

300 euro voor bezwaar

WOZ-Consultants deed vorig jaar nog zo'n 14.000 bezwaren op no-cure-no-pay-basis voor particulieren. Directeur Jos Oosters verwacht dit jaar nog maar zo'n 200 klanten. "Onafhankelijk van de uitkomst laten wij ons voortaan van tevoren betalen. En we rekenen ongeveer 300 euro. Als we een zaak winnen, betalen mensen misschien zo'n 170 euro minder belasting."

De kans is dus groot dat je meer betaalt voor de bezwaarservice dan dat je wint aan belastingverlaging. Oosters rekent meer dan veel andere bureaus omdat hij de bezwaren niet automatiseert. "Bij ons is het handwerk."

Nog steeds No Cure, No Pay

Een ander bureau, Eerlijke WOZ, gooit het over een andere boeg. Daar blijven ze op basis van no cure, no pay werken. En bij een geslaagd bezwaar vragen ze de particulier de proceskostenvergoeding van de gemeente over te maken naar het bedrijf.

Vorig jaar kregen ze meestal nog zo'n 450 euro uitbetaald, direct door de gemeente. Dit jaar krijgen ze van klanten dus nog maar een kwart daarvan: 112,50 euro. "We hebben enorm zitten rekenen", zegt Hendrik van Waveren van Eerlijke WOZ. "Uit principe gaan we door, want veel WOZ-waarden zijn nog steeds te hoog. Maar de vergoeding is enorm verlaagd, dus grote kans dat we verlies lijden of net quitte spelen."

Gemeente en VEH positief

Deventer ageerde vorig jaar tegen de hoge kosten van de vele bezwaarprocedures. Wethouder Financiën Marcel Elferink is blij met de nieuwe regels. "Die bureaus trokken een hoop gemeenschapsgeld 'uit de markt' zonder dat de burger daar veel effect van ervaarde."

"Ze deden alsof burgers vele honderden euro's lieten liggen als ze geen bezwaar maakten", zegt Elferink. "Maar voor de gemiddelde bezwaarmaker zijn zulke bedragen niet aan de orde. Soms gaat het niet eens over een tientje verlaging van de ozb." Vorig jaar betaalden huiseigenaren in Deventer gemiddeld 338 euro ozb, dit jaar is dat 353 euro.

Minder uitgaven aan bezwaarvergoedingen, betekent volgens de gemeente dat er meer geld overblijft voor zaken als speeltuinen, hondenuitlaatvelden en riolering.

Vereniging Eigen Huis begrijpt dat de overheid ingreep bij de vergoedingen. "Er was een wildgroei aan bureaus, het was makkelijk geld verdienen. En het ging daarbij om gemeenschapsgeld", aldus André de la Porte. "In de meeste gevallen kan je als eigenaar zelf ook prima bezwaar maken."