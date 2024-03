Trump en Biden domineren Super Tuesday, 'rematch' van 2020 zo goed als zeker

Gezien de ruime voorsprong van zowel Biden als Trump in de nominatierace bij hun partijen, lijken de twee het net als in 2020 weer tegen elkaar op te nemen. Biden won die verkiezingen; hij kreeg 51,3 procent van de stemmen.

De afgelopen tijd was er bij de Democraten veel te doen om Bidens leeftijd. De president is met zijn 81 jaar de oudste president in de geschiedenis van de VS. Daarnaast haalde hij de afgelopen tijd geregeld het nieuws om vergissingen en het door elkaar halen van namen.

De 77-jarige Trump was deze week nog volop in het nieuws vanwege een uitspraak van het Hooggerechtshof; die bepaalde unaniem dat Trump mocht meedoen aan de voorverkiezingen in Colorado, nadat die staat eerder had besloten dat Trump zich had "gediskwalificeerd" voor het presidentschap door zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Daarnaast lopen er nog vier strafzaken tegen Trump; een over het betalen van zwijggeld aan een porno-actrice, een over het achterhouden van geheime documenten, een zaak over verkiezingsfraude in Georgia en er ligt een aanklacht tegen Trump voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden.

Die zaken zullen mogelijk volop spelen tijdens de komende campagne voor de presidentsverkiezingen. Vooralsnog hebben die geen effect op zijn populariteit onder Republikeinen, zo toonden de uitslagen op Super Tuesday.

Trump en Biden trappen campagne af

Trump reageerde vanuit landgoed Mar-a-Lago via een speech op zijn succesvolle avond. Hij trapte al volop de presidentscampagne af. Zo noemde hij Biden de "slechtste president ooit" en viel hij de president aan op zijn migratiebeleid. Hij noemde de verkiezingsdag op 5 november de belangrijkste dag in de geschiedenis van het land.

Biden richtte na Super Tuesday op zijn beurt via X zijn pijlen direct op Trump. Hij schreef dat miljoenen Amerikanen hebben laten zien dat ze "klaar zijn om terug te vechten tegen het extreme plan van Donald Trump dat ons achteruitgang zal bezorgen".

Zowel Biden als Trump heeft nog niet genoeg gedelegeerden om definitief genomineerd te worden als presidentskandidaat, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Trump kan op z'n vroegst op 12 maart de nominatie binnenslepen. Biden kan op 19 maart hetzelfde doen.