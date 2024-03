Premier Haïti duikt op in Puerto Rico

De Haïtiaanse premier Henry is in Puerto Rico. Dat meldt het kantoor van de gouverneur van het eiland, nadat er onduidelijkheid was ontstaan waar Henry precies was terwijl zijn land in een totale anarchie werd gestort.

Henry werd vorige week voor het laatst gezien in Kenia, om daar een deal te sluiten over een VN-missie in Haïti. Na zijn vertrek verslechterde de situatie in zijn land in rap tempo. Zo werd zondag de grootste gevangenis van het land bestormd, waarbij duizenden gevangenen wisten te ontsnappen.

De regering van Haïti riep vervolgens de noodtoestand uit. Gisteren werd duidelijk dat gewapende bendes poogden de internationale luchthaven Toussaint Louverture over te nemen. Daarbij kwam het tot een schotenwisseling met de lokale politie en het leger. Tijdens die periode van geweld liet Henry niet van zich horen en was het onduidelijk waar hij precies was.

In greep van bendes

Persbureau AP schrijft op basis van vluchtdata dat Henry dinsdag eerst op weg leek naar de Dominicaanse Republiek - dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti - maar dat hij na rondcirkelen uitweek naar Puerto Rico.

Bendeleiders in Haïti hadden eerder al laten weten dat ze een terugkeer van Henry niet zouden toestaan en eisten zijn vertrek.

Henry kwam in 2021 aan de macht, na moord op de Haïtiaanse president Moïse. Het land is al een tijd in de greep van bendegeweld; er is nauwelijks nog sprake van een centraal gezag in Haïti.