Het zitgedeelte in het restaurant waar de beroemde slotscène van maffiaserie The Sopranos werd opgenomen, is verkocht via een online veiling. Een anonieme koper had er 82.000 dollar (omgerekend zo'n 75.000 euro) voor over.

De mede-eigenaar van de diner in New Jersey waar de scène werd opgenomen, besloot de beroemde tafel en bijbehorende bankjes te verkopen om zo zijn zaak te kunnen renoveren. "Op een gegeven moment begonnen er stoelpoten te breken en wilden we niet dat er gewonden gingen vallen", zegt Ron Stark tegen persbureau AP.

Iconisch einde

Het einde van The Sopranos is krap zeventien jaar nadat de laatste aflevering werd uitgezonden nog altijd onderwerp van gesprek. Het zitgedeelte kreeg daardoor een bijna iconische status.

In de scène heeft het hoofdpersonage van de serie, maffiabaas Tony Soprano (gespeeld door James Gandolfini), een diner met zijn gezin georganiseerd kort na het einde van een bloederige vete met een rivaliserende maffioso.

Achterdochtig houdt Soprano iedereen in het restaurant in de gaten, terwijl zijn gezinsleden binnendruppelen. Als zijn dochter binnenkomt en Soprano opkijkt, wordt het scherm plots zwart. Hoe het vervolgens met Soprano afloopt, is onduidelijk.

De laatste scène is tot op de dag van vandaag nog voer voor speculatie, onder meer omdat de bedenker van de serie nooit volledig uitsluitsel heeft gegeven over het lot van Soprano; werd hij neergeschoten door bijvoorbeeld de man die kort voor het einde naar de wc ging of gebeurde er simpelweg niets?

Uienringen

De aflevering werd in 2007 bekroond met een Emmy en het onorthodoxe einde van de serie wordt gezien als een van de meest bijzondere finales ooit van een serie.

Mede-eigenaar Stark was ook bij de opnames van de bewuste scène, maar hij had toen geen idee dat het ook het einde was van de serie.

Hij zag wel dat Gandolfini al tijdens het filmen aasde op de uienringen die tijdens de scène op tafel werden gezet. Gandolfini mocht ze pas opeten toen de opnames waren afgerond en Stark maakte na de opnames ook nog een hotdog voor hem.

Toen Gandolfini in 2013 overleed, werden er bloemen gelegd op de tafel. Stark zegt dat dagelijks nog Sopranos-fans langskomen in zijn zaak om onder meer de tafel te bekijken. "Ik hoop wel dat mensen blijven komen", zegt hij nu de tafel niet meer in zijn diner staat.

The Sopranos won tal van Emmy's en Golden Globes. De serie van betaalzender HBO kende zes seizoenen. Die werden gemaakt tussen 1999 en 2007.