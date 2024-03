'Commando's van Britse elite-eenheid verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië'

Vijf Britse commando's van de Special Air Service (SAS) zijn door de Britse militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen zij actief waren in Syrië. De krant geeft geen details over wat de soldaten precies zouden hebben gedaan.

Volgens The Guardian bevestigen hoge bronnen binnen het ministerie van Defensie de arrestaties, maar een woordvoerder wil niet op de zaak reageren. "We houden ons personeel aan de hoogste normen en alle beschuldigingen van wangedrag worden serieus genomen", zegt de woordvoerder in algemene zin.

Geheim

De special forces van de SAS opereren veelal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Maar het is wel bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië, bijvoorbeeld in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Over mogelijk wangedrag van SAS-commando's in Afghanistan gingen al eerder verhalen. In de Afghaanse provincie Helmand zouden SAS-officieren betrokken zijn geweest bij de dood van Afghaanse gevangenen en burgers tussen 2010 en 2013. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.