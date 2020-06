Minister: asociaal om nu op vakantie te gaan naar Turkije

Minister Van Nieuwenhuizen vindt het "heel erg asociaal" en onverantwoordelijk als mensen nu op vakantie gaan naar Turkije. Voor dat land geldt in verband met het coronavirus nog een 'oranje' reisadvies, wat betekent: ga er alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. "Vakantie en familiebezoek vallen daar niet onder", zei Van Nieuwenhuizen in het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Onder meer Corendon biedt al vakantiereizen naar Turkije aan. De minister van Infrastructuur vindt dat de reisorganisatie dat nog niet zou moeten doen. Want ze loopt daarmee vooruit op een aanpassing van het reisadvies, die mogelijk niet doorgaat. Nu moeten mensen die vanuit Turkije naar Nederland komen twee weken in quarantaine. Dat geldt ook voor Nederlandse vakantiegangers.

Groot risico

Van Nieuwenhuizen wijst mensen er nogmaals op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat mensen op vakantie gaan naar landen waar een oranje reisadvies geldt. Het is een groot risico. En het is ook heel asociaal en onverantwoordelijk om te zeggen: ik verzin wel een reden waarom ik daarnaartoe moet. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de Nederlandse samenleving als je weer terug komt."

Overigens spreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nu in Brussel over de eventuele aanpassing van reisadviezen. Het zou dus kunnen dat het Turkse reisadvies morgen, op 1 juli, op 'geel' wordt gezet, maar dat is niet zeker. 'Geel' komt erop neer dat je moet opletten, omdat er risico's zijn.