Klasse Mbappé helpt PSG voor het eerst in drie jaar naar kwartfinales Champions League

Daarmee kon de Franse ster het ongelijk van zijn trainer bewijzen. Sinds Mbappé zijn vertrek heeft aangekondigd houdt zijn coach hem namelijk met enige regelmaat op de bank, of wordt hij vroegtijdig gewisseld. De spits had voor rust ook nog de 0-2 op zijn voet, maar doelman Alex Remiro voorkwam een goal door een uitstekende redding met zijn voet voorkomen.

Real Sociedad had tot dan toe weinig in te brengen. In de competitie kwakkelden de Basken al behoorlijk: er werd maar één van de laatste negen wedstrijden gewonnen. Ook dinsdagavond in de Champions League ging het moeizaam.

Amsterdammer Sheraldo Becker maakte zijn Champions League-debuut voor Real Sociedad, maar kon geen rol van betekenis spelen.

Weer Mbappé

Mbappé nam in de tweede helft nog één keer een hoofdrol op zich. Met een sprint vanaf de middenlijn en een keurig schot in de korte hoek maakte de Fransman het karwei af.

De aansluitingstreffer viel nog wel. Een voorzet van Benat Turrientes werd door Gianluigi Donnarumma in de voeten gewerkt van Mikel Merino, die de 1-2 raak schoot. Meer zat er voor de Spanjaarden niet in.

Door de overwinning op Real Sociedad staat PSG voor het eerst in drie jaar weer in de kwartfinales. De laatste twee seizoenen werden de Fransen in de achtste finales uitgeschakeld door Bayern München en Real Madrid. De kwartfinales worden gespeeld vanaf 9 april.