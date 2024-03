Dat lukte de Engelse topschutter Harry Kane uiteraard wel. Nog geen twee minuten na de grote gemiste kans van de bezoekers kon Kane zijn vijfde Champions League-goal van dit seizoen maken.

Daarmee was er iets van opluchting voelbaar in München. En het publiek kon vlak voor rust nog een keer juichen. Een hoekschop van Raphaël Guerreiro werd in een keer uit de lucht genomen door De Ligt. Zijn bal leek er in één keer in te vliegen, maar het was Thomas Müller die de vuurpijl van de Nederlander tot een doelpunt promoveerde.

De Lazio-supporters, die voorafgaand aan de wedstrijd in opspraak kwamen omdat zij fascistische leuzen scandeerden, hadden tijdens de wedstrijd weinig te juichen.

Kane beslist duel

Zij zagen toe hoe Sané na iets meer dan 65 minuten voetballen een hard schot op doel loste. Provedel kon die inzet alleen maar voor de voeten van Kane tikken, die met zijn tweede van de avond het duel besliste.