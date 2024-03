Tiroler liftonderneming vrijgesproken van nalatigheid na fataal skiongeluk

In de rechtszaak over een skiongeluk dat vorig jaar het leven eiste van een Nederlandse vrouw in Tirol zijn alle aangeklaagde partijen vrijgesproken. De rechtbank in de Oostenrijkse stad Innsbruck oordeelde dat er geen sprake was van nalatigheid.

Het ongeluk gebeurde op 1 januari vorig jaar op een rode piste van skigebied Hintertux in het Zillertal. Meerdere wintersporters gleden uit op een steil gedeelte dat bevroren was. Een Nederlandse vrouw van 28 kwam om en haar 27-jarige vriendin raakte zwaargewond. Ook vijf andere skiërs liepen verwondingen op.

Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie klaagde de liftonderneming die verantwoordelijk was voor de piste aan, net als de directeur en twee medewerkers. Het bedrijf had kunnen weten dat de piste onveilig was, was de aanklacht.

Spekglad

De advocaat van de Nederlandse slachtoffers, Stephan Wijnkamp, was het daarmee eens. "De liftondernemer heeft de piste niet gecontroleerd bij het openen ervan", zegt hij. "Medewerkers zagen dat de piste een ijsplaat was, maar de directeur deed niets met die informatie."

Bovendien werd niet voldaan aan de veiligheidseisen en was de spekgladde piste veel steiler dan was aangegeven, zegt Wijnkamp. "Het was gemarkeerd als een rode piste, maar het was volgens experts feitelijk een zwarte piste."

De rechtbank oordeelde echter dat er niet genoeg bewijs is voor nalatigheid. Daarnaast bepaalde de rechter dat het mogelijk is dat de piste na de eerste check door het bedrijf snel slechter is geworden.