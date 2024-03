Hongarije steunt kandidatuur Rutte als NAVO-baas niet

Mark Rutte hoeft niet te rekenen op steun uit Hongarije voor zijn kandidatuur voor de post van NAVO-secretaris-generaal. De Hongaarse minister Szijjarto van Buitenlandse zaken heeft dat gezegd op een persconferentie.

"We kunnen zeker geen man steunen als hoofd van de NAVO die eerder Hongarije op de knieën probeerde te krijgen", zei Szijjarto. Hij doelde hiermee op de kritiek die Rutte in het verleden heeft geuit op de afbraak van de democratie en rechtsstaat in Hongarije.

Drie jaar geleden, na de invoering van wetten in Hongarije die "een verbod op homo-promotie" vastlegden, zei Rutte dat Hongarije "niets meer in de EU te zoeken" had. "Als Europa, naast een markt- en munteenheid ook een waarde-gemeenschap is, kan het niet waar zijn dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen."

Eerder al, in 2020, klaagde de Hongaarse premier Orbán dat hij niet begreep waarom de Nederlandse premier zo'n hekel aan hem en Hongarije heeft.

Unanieme steun

Hoewel er geen officiële procedure is voor het kiezen van een nieuwe secretaris-generaal, heeft Rutte wel de steun nodig van alle 31 NAVO-lidstaten. Die steun is er bij de overgrote meerderheid, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Voorstanders van Ruttes kandidatuur maken zich naar eigen zeggen geen zorgen over de houding van Hongarije. Diplomaten van twee lidstaten zeggen tegen persbureau ANP dat de steun voor Rutte "breed en krachtig" is. Het zou moeilijk zijn voor Hongarije om daartegen te blijven ingaan.

Hongarije lag tot voor kort nog geruime tijd dwars bij de toetreding van Zweden tot de NAVO. Ook hierbij was kritiek van Zweden op de Hongaarse rechtsstaat de reden om niet akkoord te gaan. Vorige week stemde het Hongaarse parlement toch in met het Zweedse NAVO-lidmaatschap.

Ook Roemeense kandidaat

Twee weken geleden diende zich een tegenkandidaat voor de hoogste positie bij de NAVO aan: president Johannis van Roemenië. Hij pleit voor meer geografische diversiteit voor Europese topfuncties. Hij noemde het bij de bekendmaking een fout dat er sinds de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 niet of nauwelijks benoemingen zijn gegaan naar functionarissen uit Oost- en Centraal-Europa.

Welke uitdagingen staan Rutte te wachten als hij NAVO-topman wordt? En wat betekent het voor Nederland als hij vertrekt? Nieuwsuur legt het uit in deze video: