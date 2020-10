GGD werkt achterstand weg: 'Vandaag bellen, morgen een coronatest'

"Vandaag bellen betekent dat je morgen terechtkunt voor een coronatest." Directeur Sjaak de Gouw van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland is er stellig over: de GGD loopt hard in op de achterstanden in testcapaciteit. "We stonden te popelen om op te schalen en dat kunnen we nu doen", aldus De Gouw.

Ook kunnen mensen eerder een uitslag van een coronatest verwachten. "We streven ernaar om binnen de 48 uur een testuitslag te kunnen geven. En we verwachten dat we dit binnenkort lukt."

Testcapaciteit

De GGD begon deze maand met het uitbreiden van de testcapaciteit. "We bereiden ons voor op het najaar, waarin waarschijnlijk veel meer mensen zich willen laten testen. We blijven daarom gewoon doorgaan met opschalen", zegt De Gouw.

Mede door XL-laboratoria wil de GGD GHOR richting de 90.000 of 100.000 tests per dag. "Op die cijfers richten we ons voor het einde van het jaar", aldus De Gouw.

Monsterlab

De GGD verwacht deze week 330.000 testen af te kunnen nemen en het aantal mensen dat zich meldt is minder groot, zegt De Gouw. 'We lopen daarom hard in op de achterstanden die we hadden."

De reden voor de verruimde testcapaciteit is te danken aan de overeenkomsten die het ministerie van Volksgezondheid heeft gemaakt met Duitse en Belgische laboratoria. "Dat zijn zogenoemde monsterlaboratoria, die kunnen meer capaciteit leveren."

Commerciële snelteststraten

De Gouw begrijpt dat veel mensen vanwege de eerdere lange wachttijden bij de GGD op zoek zijn gegaan naar alternatieven, zoals commerciële snelteststraten. "We hebben nu genoeg capaciteit, maar het zijn natuurlijk dagkoersen. Als mensen die naar commerciële snelstraten gingen nu naar de GGD komen of als de testbereidheid toeneemt, dan krijgen wij er meer mensen bij. Maar wij gaan in ieder geval door met het vergroten van het aanbod, iedere week", verzekert De Gouw.