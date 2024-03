Waarom Wilders juist uit Pakistan doodsbedreigingen krijgt

Twee Pakistanen worden in Nederland vervolgd voor pogingen tot uitlokking van moord op Geert Wilders, zo werd vorige week bekend. Een van hen is de 29-jarige Saad Hussain Rizvi, de leider van de extremistische partij Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP). Dat is de voornaamste drijfveer achter gewelddadige protesten tegen godslastering in Pakistan. De positie van die partij verklaart waarom de PVV-leider juist uit dat land zo veel bedreigingen krijgt.

De tweede man die wordt vervolgd, is de 55-jarige Pakistaanse haatpriester Muhammed Ashraf Asif Jalali. Vorig jaar werd al een Pakistaanse oud-cricketer bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel, omdat hij een beloning had uitgeloofd voor wie Wilders zou vermoorden.

In 2018 werd een Pakistaan in Nederland gearresteerd voor het beramen van een moordaanslag op Wilders. In 2021 werd hij hiervoor veroordeeld. Dit alles volgde op de plannen voor een cartoonwedstrijd van Wilders in 2018, waartegen de TLP in Pakistan massale protesten organiseerde.

Strenge godslasteringswetten

De TLP is uniek in de ruimte die ze krijgt van de autoriteiten in Pakistan. Dat zegt hoogleraar islamstudies Ihsan Yilmaz van de Deakin Universiteit in Melbourne, die religieus populisme in meerdere islamitische landen heeft vergeleken.

Hij beschrijft de TLP als een radicale organisatie, die in 2015 begon met protesten tegen de executie van een moordenaar die een gouverneur had vermoord die Pakistans strenge godslasteringswetten had willen aanpassen. "Voor zover ik weet is er nergens anders zo'n beweging die van de autoriteiten vrij mag functioneren en zelfs meedoen aan de verkiezingen. Het is zo openlijk, zo brutaal, daarom zijn ze onaantastbaar."