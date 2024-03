Na vier edities waarin journalisten vanwege corona niet of nauwelijks welkom waren, lijkt er op het eerste oog weinig veranderd bij de aftrap van het Chinese Volkscongres. Nog altijd klappen de gedelegeerden in de Grote Hal van het Volk hun handen stuk op de maat van de muziek als de band van het Volksbevrijdingsleger de Welkomstmars inzet en de partijtop zijn plekken op het podium inneemt, partijbaas en president Xi Jinping voorop.

Maar ook premier Li Qiang kan er niet onderuit dat de economie niet meer is wat het was. "Het verwezenlijken van de doelstellingen van dit jaar zal niet eenvoudig zijn", leest hij voor uit zijn werkrapport aan het 2872-koppige Volkscongres. Kort daarvoor maakte hij bekend dat hij aanstuurt op een groei van rond de 5 procent. "We moeten onze beleidsfocus behouden en harder werken", zei hij. "Iedereen moet daaraan bijdragen."

Die groeidoelstelling lijkt ambitieus. De vastgoedmarkt krijgt harde klappen, lokale overheden kampen met torenhoge schulden en het consumentenvertrouwen is laag. Dat de beurzen niet verder wegzakten komt vooral ook door stuttende staatsfondsen, die volgens zakenbank UBS al voor dik 52 miljard euro aan aandelen inkochten. Speculeren op koersdalingen is ingedamd.

Het weerstaan van externe druk en het overwinnen van interne moeilijkheden, noemt Li de uitdagingen waar China voor staat. De groeidoelstelling moest hoog genoeg zijn om het vertrouwen in de overheid niet verder te laten wegzakken, maar een te hoog cijfer zou die structurele economische problemen vermoedelijk alleen maar verergeren.

"Stabiliteit is van algemeen belang", zegt Li. "Daarom moeten we eerst het nieuwe tot stand brengen voordat we het oude afschaffen." Het oude groeimodel van goedkope exports en investeringen is over zijn houdbaarheidsdatum heen, lijkt zijn analyse. Tegelijkertijd is het nieuwe model, leunende op hoogwaardige technologie, nog niet rijp genoeg. Hem daarnaar vragen is niet mogelijk: voor het eerst in dertig jaar is de persconferentie van de premier geschrapt.