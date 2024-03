Opening Olympische Spelen in Parijs minder groots vanwege veiligheid

De Seine staat niet alleen centraal tijdens de opening, de rivier wordt tijdens de Spelen ook gebruikt voor zwemwedstrijden. Maar het water is nog te vervuild. Er is anderhalf miljard euro uitgetrokken om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens president Macron komt dat de Parijzenaars ten goede. "De rivier zal niet meer dezelfde zijn, er wordt enorm in geïnvesteerd. Dat is geweldig."

Op vragen van journalisten liet president Macron weten zelf ook zeker een duik te zullen nemen als de Spelen voorbij zijn. "Maar ik ga u geen datum geven, want straks komt u nog kijken."

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op 26 juli. De afgelopen jaren is aan de rand van de hoofdstad gebouwd aan het olympisch dorp. Er worden straks 14.500 atleten en medewerkers ondergebracht.