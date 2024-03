Presentator en oud-advocaat Khalid Kasem had contact met Ridouan Taghi, vermoedelijk in de tijd dat die zich schuilhield in Dubai. Dat meldt het AD op basis van een opgenomen gesprek tussen Kasem en Peter R. de Vries.

"Ja, toen ze bij mij kwamen, toen dat met jou speelde... Dat was eigenlijk de eerste keer in weet ik hoeveel jaar dat ik rechtstreeks met Taghi contact heb gehad", zei Kasem volgens de krant tegen De Vries. "Voor de rest, eigenlijk niet."

Volgens de krant zouden de woorden "dat met jou speelde" kunnen gaan over een incident in mei 2019, toen De Vries bekendmaakte dat hij mogelijk op de dodenlijst van Taghi stond.

Lekken

Het Openbaar Ministerie bracht Kasem in 2020 in verband met lekken van informatie aan Taghi's criminele organisatie in 2015. Kasem stelde toen dat hij überhaupt geen contact met de organisatie had. In reactie op het artikel van vandaag zegt hij tegen het AD: "ik kan vanwege de op mij rustende geheimhouding niet ingaan op vragen over personen en zaken die hier beschreven worden."

Verder zegt hij nogmaals nadrukkelijk te ontkennen dat hij "op enigerlei wijze" tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Volgens hem staat het artikel bol van "onjuiste suggesties en valse verdachtmakingen".

Jeugd

Dat Kasem Taghi kende uit zijn jeugd, was al eerder bekend, maar uit het gesprek met De Vries wordt ook duidelijk dat hij andere kopstukken rond de organisatie van Taghi uit zijn jeugd kent, schrijft het AD. Zo noemt hij Shurandy S. een jeugdvriend. S. is de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B. "Het zijn allemaal jongens waarmee ik opgegroeid ben. Dus dat maakt het wel gek."

Het AD wilde het artikel al eerder publiceren, maar mocht dit in eerste instantie niet doen van de rechter. Peter R. de Vries' zoon Royce spande een kort geding aan om artikelen naar aanleiding van de opnames te verbieden. Hij zei onder meer te vrezen voor zijn veiligheid als de krant zou publiceren. In hoger beroep werd besloten dat het AD wel mocht publiceren en dat het schrappen van een enkele naam voldoende was.

Advocatenkantoor

Kasem begon in 2017 een advocatenkantoor met Royce en Peter R. de Vries. AD kreeg meerdere geluidsopnames in handen van vertrouwelijke gesprekken tussen Peter R. de Vries en Kasem in 2019. Daarin zou hij onder meer hebben toegegeven dat hij een ambtenaar had omgekocht.

Kasem ontkent dat gedaan te hebben. Wel legde hij "in goed overleg" met omroep BNNVARA zijn werkzaamheden als presentator voorlopig neer.

De Rijksrecherche doet een "oriënterend onderzoek" naar de beschuldigingen aan het adres van Kasem.