Meer aantijgingen tegen FIA-voorzitter Ben Sulayem: poging GP Las Vegas te saboteren

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft volgens de BBC geprobeerd de Grand Prix in Las Vegas te saboteren. De aantijging volgt op berichtgeving van maandag, waarin Ben Sulayem werd beticht van bemoeienis met een race-uitslag.

Inmiddels heeft de FIA bevestigd dat er twee klachten zijn ingediend tegen 'zekere personen uit de managementlaag'.

Ben Sulayem zou een aantal medewerkers hebben aangespoord om een reden te vinden om de Grand Prix in Las Vegas te cancelen. "Er moesten problemen gevonden worden, of ze nu bestonden of niet", zou een klokkenluider hebben gemeld in een rapport van de FIA dat ingezien is door de BBC.