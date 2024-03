Vrijspraak voor gooien molotovcocktail naar politiebureau vanwege fout OM

Twee 19-jarige mannen uit Heerlen en Hoensbroek zijn vrijgesproken van het gooien van een molotovcocktail naar het politiebureau in Heerlen in augustus. Hoewel er een bekentenis en camerabewijs op tafel liggen, gaan de verdachten vrijuit door een vergissing van het Openbaar Ministerie,, meldt L1Nieuws. Tegen het tweetal was twee jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

In de rechtszaak bekenden de twee mannen dat ze in de nacht van 23 op 24 augustus een zelfgemaakte molotovcocktail over de poort bij het politiebureau hadden gegooid. De brandbom, die op de parkeerplaats belandde, veroorzaakte geen grote schade en doofde snel.

De mannen verklaarden onder invloed van alcohol en drugs te zijn geweest en daarom op het idee waren gekomen om een brandbom te maken. Bij een tankstation vulden ze een fles met benzine. Omdat de mannen duidelijk herkenbaar op camerabeelden stonden, kon de politie de twee snel aanhouden.

Verkeerde tenlastelegging

Het OM had de twee mannen brandstichting ten laste gelegd, maar niet poging tot brandstichting. De molotovcocktail veroorzaakte echter geen brand, dus de rechter kon niet anders dan de mannen vrijspreken.

Het OM wil niet inhoudelijk reageren, maar kan nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Als het OM in die procedure wel poging tot brandstichting ten laste legt, is de kans op een veroordeling stukken groter, op basis van de bekentenissen en camerabeelden.