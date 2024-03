Kosten van stroomstoring bij Tesla-fabriek lopen 'in de negen cijfers'

De productie in de Tesla-fabriek in het oosten van Duitsland ligt nog zeker tot begin volgende week stil, heeft de manager van de fabriek bekendgemaakt. De kosten van de stroomstoring, waarvoor een linksextremistische groep de verantwoordelijkheid heeft opgeëist, lopen "in de negen cijfers", wat neerkomt op honderden miljoenen euro's.

Vanochtend vroeg ontstond brand in een elektriciteitsmast in de buurt van de fabriek. Die veroorzaakte een stroomstoring in de regio, waardoor de productie in de fabriek stil kwam te liggen. De linksextremistische groep Vulkangruppe schrijft in een brief, gepubliceerd in lokale Duitse media, dat de fabriek bewust is gesaboteerd omdat het bedrijf "de aarde, grondstoffen, mensen en arbeidskracht opslokt".

De groep zegt dat de fabriek het grondwater in de regio Oder-Spree verontreinigt en water gebruikt van de "toch al schaarse" drinkwatervoorziening. Daarnaast zijn de activisten het niet eens met uitbreidingsplannen van het bedrijf, waarvoor een deel van een naastgelegen bos moet worden gekapt. Sinds vorige week bezetten zo'n 80 tot 100 milieuactivisten een deel van het bos.

Rondom de hoogspanningsmast doet de politie sporenonderzoek: