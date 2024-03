Wielerbond verbiedt tijdrithelm met 'hoofdsok', spacehelm van Visma onder de loep

Wielerfederatie UCI komt in actie tegen nieuwe tijdrithelmen in de wielersport. Een dag na de introductie van een aantal opvallende nieuwe helmen, waaronder de spacehelm van het Nederlandse Visma-Lease a Bike, kondigt de UCI maatregelen aan.

De zogenaamde hoofdsok, die renners van onder meer Soudal Quick-Step en Bora-Hansgrohe al sinds de Vuelta van 2022 dragen onder de tijdrithelm, gaat in de ban. Vanaf 2 april is de sok die rondom de nek van renners verboden in het profpeloton.

De UCI oordeelt dat de hoofdsok "in strijd is met UCI-reglementen die het gebruik van 'niet-essentiële' componenten verbiedt die niet enkel als kledij of voor veiligheidsredenen dienen."

Het aangekondigde verbod is opvallend, omdat helmen pas in professionele wielerwedstrijden mogen worden gedragen na goedkeuring van de UCI. Vorig jaar zijn de sokken door meerdere ploegen het hele seizoen gebruikt.

Onderzoek naar spacehelm

De opvallende, enorme gele helm van de Visma-formatie blijft voorlopig buiten schot. De UCI kondigt wel aan de eigen regels omtrent de helmen te onderzoeken.