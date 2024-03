Verdacht kopstuk in internationale drugshandel vrijgelaten

Het vermoedelijke criminele kopstuk Karim B. is weer op vrije voeten. Hij werd anderhalve maand geleden gearresteerd in Spanje, maar de rechtbank daar heeft hem vrijgelaten, bevestigt het Openbaar Ministerie in Nederland.

De 46-jarige Karim B. werd in januari met een aantal anderen aangehouden op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een internationale drugsbende. Naar die organisatie is in Spanje jarenlang onderzoek gedaan.

De groep zou miljoenen aan drugsgeld hebben witgewassen. Het Spaanse OM legde beslag op bankrekeningen en op 172 panden met een totale waarde van tientallen miljoenen euro's. B. is vrijgelaten in afwachting van een proces.

Overlevering

Ook Nederland was op zoek naar B., vanwege de handel in soft- en harddrugs. Na zijn arrestatie heeft het OM gevraagd om zijn overlevering. Een woordvoerder van het OM zegt dat dit verzoek blijft staan, ook al is Karim B. nu vrijgelaten.

Karim B. is een broer van Samir B., die in 2014 in de buurt van het Spaanse Marbella werd doodgeschoten in het bijzijn van een aantal Nederlandse criminelen. De broers zouden verwikkeld zijn geweest in een conflict met onder andere Ridouan Taghi.