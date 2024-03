Tweede editie van Regio Songfestival aan het Vrijthof in Maastricht

Maastricht mag zich de gaststad van het Regio Songfestival 2024 noemen, meldt 1Limburg. Op zaterdag 9 november wordt de tweede editie van het regionale liedjesfestival gehouden in het Theater aan het Vrijthof.

De Limburgse Emmy Ackermans behaalde vorig jaar met het liedje 'T Letste Rundje de meeste punten. Ze won daarmee de eerste editie, in de Stadsschouwburg in Utrecht, en net als bij het grote Eurovisie Songfestival is het de winnaar die de eer heeft om volgende liedjesfestival te organiseren.

Maastricht verloor in 2020 nipt de race om het Eurovisie Songfestival in Nederland te organiseren. De stad verwelkomt nu met trots het Regio Songfestival, schrijft 1Limburg.

Grote eer

"Dat het Regio Songfestival dit jaar in Limburg wordt gehouden, is een geweldig grote eer voor onze provincie en onze omroep. We gaan er een fantastische show en een groot feest van maken", zegt Cécile Narinx, hoofdredacteur van de regionale omroep L1.

Het Regio Songfestival wordt georganiseerd door alle dertien regionale omroepen en wordt mede mogelijk gemaakt door AVROTROS. De finale wordt live bij alle regionale omroepen uitgezonden.

Een impressie van het eerste Regio Songfestival, vorig jaar: