Wereldwijde storing Facebook en Instagram: inloggen uur lang lastig

Facebook en Instagram hebben ongeveer een uur lang last gehad van een wereldwijde storing. Op Facebook werden gebruikers uitgelogd. Bij het opnieuw inloggen was er te lezen dat er "iets is fout gegaan", waardoor verhalen niet geladen konden worden. Op Instagram konden nieuwe berichten voor sommige gebruikers niet meer worden getoond.

De storing begon rond 16.00 uur en is inmiddels grotendeels voorbij. Het is nog onbekend wat er aan de hand was.

Netblocks, een onafhankelijke Britse internetwaakhond meldt dat de storing "geen verband houdt met internetstoringen of filtering op landniveau". Daarmee wordt bedoeld dat de storing in de landen niet is veroorzaakt door lokale overheidsbemoeienis. In sommige landen geven dictatoriale regimes soms de opdracht om toegang tot het platform of het hele internet te blokkeren, maar daar heeft deze wereldwijde storing dus niets mee te maken.

Honderduizenden meldingen

Op Allestoringen.nl, een meldpunt voor websitestoringen in Nederland, kwamen op het hoogtepunt rond 16.30 uur ruim 90.000 meldingen binnen. Op de Amerikaanse versie van de website waren rond diezelfde tijd ruim 490.000 meldingen.

Na 17.00 uur werd het aantal meldingen minder en even na 18.00 uur meldde Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, dat alle systemen hersteld worden en dat de hinder langzaam afneemt.

In 2021 kampte het bedrijf ook met een grote storing. Die duurde zo'n zes uur. Ook Threads, het alternatief van Meta voor X, kampte met problemen. Whatsapp, het andere platform van de techreus, leek geen last te hebben.

Op X werd ingespeeld op de storing. Dat platform zei op het hoogtepunt van de storing: "We weten waarom jullie hier nu allemaal zijn."