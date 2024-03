Wereldwijde storing bij Facebook en Instagram

Facebook en Instagram kampen met een wereldwijde storing. Op Facebook worden gebruikers uitgelogd. Bij het opnieuw inloggen is er te lezen dat er "iets is fout gegaan", waardoor verhalen niet geladen kunnen worden. Op Instagram kunnen nieuwe berichten voor sommige gebruikers niet meer worden getoond.

De storing begon rond 16.00 uur. Het is nog onbekend wat er aan de hand is. Op Allestoringen.nl, een meldpunt voor websitestoringen in Nederland, kwamen op het hoogtepunt rond 16.30 uur ruim 90.000 meldingen binnen. Op de Amerikaanse versie van de website waren rond diezelfde tijd ruim 490.000 meldingen.

Sinds kort na 17.00 uur komen er minder meldingen binnen. Vooral Facebook lijkt het voor de meeste mensen weer te doen. Instagram werkt deels weer.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, meldt dat het op de hoogte is van het probleem. "Onze teams bekijken actief hoe we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen." In 2021 kampte het bedrijf ook met een grote storing. Die duurde zo'n zes uur. Ook Threads, het alternatief van Meta voor X, kampt met problemen. Whatsapp, het andere platform van de techreus, lijkt wel helemaal goed te werken.

Op X wordt al ingespeeld op de storing. Dat platform zegt: "We weten waarom jullie hier nu allemaal zijn."